Drama pred sahranu čarlija kirka: Naoružan muškarac uočen na stadionu na kom će se održati komemoracija: Lažno se predstavljao kao policajac

Vlasti američke savezne države Arizona uhapsile su muškarca koji se naoružan kretao po stadionu na kojem će sutra biti održana komemoracija ubijenom američkom patrioti Čarliju Kirku, lažno se predstavljajući kao pripadnik policije.

Uhapšeni Džošua Renkls optužen je da se predstavljao kao pripadnik snaga reda, kao i za nošenje oružja na zabranjenom mestu, saopštio je portparol policije Arizone, preneo je Foks njuz. On je dodao da je u toku istraga koja će utvrditi njegove namere na stadionu američke nacionalne fudbalske lige NFL. Renkls je agentima Tajne službe rekao da se nalazio na stadionu kao privatno obezbeđenje. Kako su naveli dobro upućeni izvori, on je bivši pripadnik policije iz druge
