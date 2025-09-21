Drama uoči sahrane čarlija kirka: Uhapšen naoružani muškarac, kretao se po stadionu na kojem će biti održana komemoracija

Kurir pre 18 minuta  |  Telegraf/Foks njuz
Drama uoči sahrane čarlija kirka: Uhapšen naoružani muškarac, kretao se po stadionu na kojem će biti održana komemoracija…

Vlasti američke savezne države Arizona uhapsile su muškarca koji se naoružan kretao po stadionu na kojem će sutra biti održana komemoracija ubijenom američkom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku, lažno se predstavljajući kao pripadnik policije.

Uhapšeni Džošua Renkls optužen je da se predstavljao kao pripadnik snaga reda, kao i za nošenje oružja na zabranjenom mestu, saopštio je portparol policije Arizone, preneo je Foks njuz. On je dodao da je u toku istraga koja će utvrditi njegove namere na stadionu američke nacionalne fudbalske lige NFL. Renkls je agentima Tajne službe rekao da se nalazio na stadionu kao privatno obezbeđenje. Kako su naveli dobro upućeni izvori, on je bivši pripadnik policije iz druge
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Drama pred sahranu čarlija kirka: Naoružan muškarac uočen na stadionu na kom će se održati komemoracija: Lažno se predstavljao…

Drama pred sahranu čarlija kirka: Naoružan muškarac uočen na stadionu na kom će se održati komemoracija: Lažno se predstavljao kao policajac

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NFLFoksUbistvojutačarli kirk

Svet, najnovije vesti »

Advokati Luiđija Manđonea traže da se odbaci zahtev za smrtnu kaznu: Izjasnio se kao nevin za ubistvo Tompsona

Advokati Luiđija Manđonea traže da se odbaci zahtev za smrtnu kaznu: Izjasnio se kao nevin za ubistvo Tompsona

Blic pre 3 minuta
Ovo će razbesneti izrael: Dvanaest zemalja će priznati Palestinu na konferenciji UN

Ovo će razbesneti izrael: Dvanaest zemalja će priznati Palestinu na konferenciji UN

Kurir pre 2 minuta
Izraelski ministar poručio vođi Huta da će ga poslati u pakao: "Naša zastava će se zavijoriti iznad glavnog grada Jemena"

Izraelski ministar poručio vođi Huta da će ga poslati u pakao: "Naša zastava će se zavijoriti iznad glavnog grada Jemena"

Kurir pre 2 minuta
Tako se to radi

Tako se to radi

Radar pre 58 minuta
Uhapšen muškarac koji je ispalio više hitaca na redakciju "ABC" u Sakramentu

Uhapšen muškarac koji je ispalio više hitaca na redakciju "ABC" u Sakramentu

Blic pre 33 minuta