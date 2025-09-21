Mesarović: Savet RS i Srbije simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje

Blic pre 30 minuta
Mesarović: Savet RS i Srbije simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je Savet za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske ''simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje''.

Posle sednice ovog Saveta, koja je održana u Palati ''Srbija'', Mesarović je navela da Srbija i Republika Srpska nisu dve strane, ni politički, ni ekonomski, kao i da ostaju posvećene intenzivnom jačanju ekonomskih veza. "Samo kada Srbija i Srpska zajedno napreduju, naš narod ima sigurnu i snažnu budućnost. To je politika predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića - politika snažne i jedinstvene
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Složni, ponosni i spremni! Gašić priredio svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade (foto)

Složni, ponosni i spremni! Gašić priredio svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade (foto)

Blic pre 3 sata
Predsednik izneo brojeve: Koliko je ljudi prisustvovalo vojnoj paradi u Beogradu, a koliko je protestovalo

Predsednik izneo brojeve: Koliko je ljudi prisustvovalo vojnoj paradi u Beogradu, a koliko je protestovalo

Danas pre 4 sati
Šeik iz Bahreina oduševljen vojnom paradom: Objavio snimke sa Vučićem na defileu (video)

Šeik iz Bahreina oduševljen vojnom paradom: Objavio snimke sa Vučićem na defileu (video)

Blic pre 5 sati
Vučić: Više od 47.000 ljudi na paradi, a kod opštine Novi Beograda najviše 237 onih koji su se odazvali pozivu studenata u…

Vučić: Više od 47.000 ljudi na paradi, a kod opštine Novi Beograda najviše 237 onih koji su se odazvali pozivu studenata u blokadi

Blic pre 7 sati
Vučić: Više od 47.000 ljudi na paradi, a kod opštine Novi Beograda najviše 237 onih koji su se odazvali pozivu studenata u…

Vučić: Više od 47.000 ljudi na paradi, a kod opštine Novi Beograda najviše 237 onih koji su se odazvali pozivu studenata u blokadi

Blic pre 7 sati
Mitrović (SSP): Vučić toliko nema kud da je morao javno da prozove Macuta za nerad

Mitrović (SSP): Vučić toliko nema kud da je morao javno da prozove Macuta za nerad

Danas pre 8 sati
Vučić kritikovao Macuta, nije zadovoljan angažovanjem ministara u Vladi Srbije

Vučić kritikovao Macuta, nije zadovoljan angažovanjem ministara u Vladi Srbije

Danas pre 9 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaVlada SrbijeVlada Republike SrbijeSrpska napredna strankaMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Mesarović: Savet RS i Srbije simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje

Mesarović: Savet RS i Srbije simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje

Blic pre 30 minuta
"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija…

"Budućnost regiona leži u zajedničkoj bezbednosti"! Mandić: Pokazano jedinstvo srpskog naroda, posvedočena slavna istorija Srbije i Crne Gore

Blic pre 2 sata
Kaži da li me ostavi

Kaži da li me ostavi

Radar pre 4 sati
Složni, ponosni i spremni! Gašić priredio svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade (foto)

Složni, ponosni i spremni! Gašić priredio svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade (foto)

Blic pre 3 sata
Predsednik izneo brojeve: Koliko je ljudi prisustvovalo vojnoj paradi u Beogradu, a koliko je protestovalo

Predsednik izneo brojeve: Koliko je ljudi prisustvovalo vojnoj paradi u Beogradu, a koliko je protestovalo

Danas pre 4 sati