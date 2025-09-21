Mesarović: Savet RS i Srbije simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je Savet za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske ''simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje''.

Posle sednice ovog Saveta, koja je održana u Palati ''Srbija'', Mesarović je navela da Srbija i Republika Srpska nisu dve strane, ni politički, ni ekonomski, kao i da ostaju posvećene intenzivnom jačanju ekonomskih veza. "Samo kada Srbija i Srpska zajedno napreduju, naš narod ima sigurnu i snažnu budućnost. To je politika predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića - politika snažne i jedinstvene