Nato je spreman da upotrebi silu ako bude potrebno: Ministar Estonije: "Sposobni smo da branimo vazdušni prostor zajedno sa našim saveznicima"

Ministar odbrane Estonije Hano Pevkur izjavio je da je odgovor Estonije i NATO-a na rusku provokaciju u petak pokazao da protivvazdušna odbrana NATO-a efikasno funkcioniše i da postoji spremnost, ako je potrebno, da se upotrebi sila.

- U petak smo videli da NATO funkcioniše veoma efikasno i efektivno, čak do te mere da ako bismo zaista bili primorani da upotrebimo krajnje sredstvo, a to je sila, onda je postojala spremnost i za to. Sposobni smo da branimo estonski vazdušni prostor zajedno sa našim saveznicima - rekao je Pevkur, za estonski javni servis ERR. On je ocenio da je cilj ruskih provokacija da natera Zapad da se - bavi sobom dok se Rusija bavi Ukrajinom. - I kada počnemo da razgovaramo