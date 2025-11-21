Mediji: Nikad jači pritisak SAD, od Kijeva se traži da potpiše plan do 27. novembra

Sjedinjene Države su pripretile Ukrajini da će obustaviti isporuke oružja i razmenu obaveštajnih podataka ukoliko ne potpiše mirovni plan do 27. novembra, objavio je Rojters pozivajući se na izvore.

Kako se navodi, Kijev se suočio sa do sada najozbiljnijim pritiskom iz Vašingtona. U sredu je portal Aksios pisao da Sjedinjene Države vode „tajne konsultacije“ sa Rusijom o izradi novog mirovnog plana koji se sastoji od 28 tačaka podeljenih u četiri kategorije: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom. Dan ranije, Kerolajn Livit, portparol Bele kuće, saopštila je da SAD vode pregovore sa obe strane.