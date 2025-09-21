Patrijarh Porfirije na obeležavanju osam vekova postojanja manastira Mesić u Banatu

Srpska pravoslavna crkva obeležila je godišnjicu manastira Mesić u Banatu liturgijom koju je, u prisustvu vernika i srpskih arhijereja, služio patrijarh srpski Porfirije.

Na proslavi osmovekovnog postojanja manastira bili su i arhijerej budimski Lukijan, banatski Nikanor, srednjezapadnoamerički Longin i osečkopoljski i baranjski Heruvim, saopštila je SPC. Patrijarh je tokom besede pozvao narod da se ugleda na svoje pretke koji su, kako kaže, pre osam vekova potvrdili svoje opredeljenje za božji zakon i zakon ljubavi prema bližnjima. - Neka zakon Božji bude temelj našeg postojanja, neka Jevanđelje Hristovo i reč ljubavi bude naš