Kakvo nas vreme danas očekuje?

U većem delu Srbije će biti maglovito, uz nisku oblačnost i lokalnu pojavu sipeće kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u delovima brdsko-planinskih predela jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus dva stepena do četiri, a najviša u maglovitim oblastima od tri do sedam, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od osam do 11 stepeni. U Beogradu maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše. Vetar