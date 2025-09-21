Putin povlači opasne: Poteze!? Samit na Aljasci uverio ga da Tramp neće intervenisati u Ukrajini: Amerika razmatra strože sankcije Moskvi

Ruski predsednik Vladimir Putin zaključio je da je vojna eskalacija najbolji način da prisili Ukrajinu na pregovore pod njegovim uslovima i smatra da je malo verovatno da će američki predsednik Donald Tramp učiniti mnogo da ojača odbranu Kijeva, otkrile su za Bloomberg osobe bliske Kremlju.

Ruske snage već su pojačale napade na vojne i civilne ciljeve u Ukrajini otkako su se dvojica lidera prošlog meseca sastala u Enkoridžu (Anchorage), a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbio je Putinov zahtev da se odrekne teritorija na istoku Ukrajine. Putin planira da nastavi da cilja energetsku mrežu Kijeva i drugu infrastrukturu, rekli su izvori koji su tražili anonimnost zbog osetljivosti informacija. Razgovori na Aljasci ubedili su Putina da Tramp nema