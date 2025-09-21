Blumberg: Putin će da pojača napade na Kijev, jer Tramp neće reagovati

Politika pre 1 sat
Blumberg: Putin će da pojača napade na Kijev, jer Tramp neće reagovati

Razgovori na Aljasci uverili Putina da Tramp nema interes da interveniše u sukobu

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je vojna eskalacija najbolji način da se Ukrajina primora na pregovore pod njegovim uslovima. Malo je verovatno da će američki predsednik Donald Tramp mnogo učiniti da ojača odbranu Kijeva, piše Blumberg, pozivajući se na izvore bliske Kremlju. Putin namerava da nastavi da cilja energetsku mrežu Kijeva i drugu infrastrukturu, rekli su neimenovani izvori, napominjući da su razgovori na Aljasci uverili Putina da
Vladimir Putin Moskva Ukrajina Rusija Kijev Donald Tramp

