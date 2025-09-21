Složni, ponosni i spremni! Gašić priredio svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade (foto)

Ministar odbrane Bratislav Gašić priredio je svečanu večeru povodom uspešno realizovane vojne parade Snaga jedinstva, u Domu Garde na Topčideru.

Svečanosti je prisustvovao komandant vojne parade, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Gosti svečane večere bili su izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića savetnik predsednika Miloš Vučević, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije angažovani u realizaciji vojne parade, predstavnici
