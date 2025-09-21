Sutra na trgu republike održava se reli: Skoro ceo dan biće zatvorene okolne ulice, ovo su sve izmene

Grad Beograd će u ponedeljak, 22. septembra, biti domaćin ovogodišnjem reliju "Gumball 3000", međunarodnom automobilskom reliju slavnih koji se održava na javnim putevima, najavljeno je iz Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

"Gumball 3000" osnovan je 1999. godine, sa vizijom da kombinuje automobile, muziku, modu i popularnu kulturu. Ovogodišnji reli vozi se na relaciji od Istanbula do Ibice, od 20. do 26. septembra, a Beograd će biti treća stanica na ovom putu, od sedam predviđenih, saopšteno je iz Grada Beograda. Događaj obuhvata defile i izlaganje oko 150 luksuznih sportskih automobila iz različitih zemalja, sa ciljem promocije automobilizma, turizma, kao i međunarodne saradnje i