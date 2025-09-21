Završena trka mts IRONMAN 70.3: Beograd ponovo u centru svetskog triatlona

Po drugi put, Beograd je bio domaćin mts IRONMAN 70.3 Belgrade i još jednom je potvrdio status regionalnog centra svetskog triatlona.

Ove godine na startu se našlo više od 700 takmičara iz čak 65 zemalja, koji su se takmičili za slotove za Svetsko prvenstvo 2026. u Nici. Trka je protekla u odličnoj atmosferi i po idealnim vremenskim uslovima. Ada Ciganlija, kao epicentar takmičenja, odisala je sportskim duhom, dok je Expo zona ponudila bogat sadržaj za posetioce, sponzore i medije. "Organizacija je bila na svetskom nivou,od registracije, organizatora, preko volontera do same završnice. Bilo je