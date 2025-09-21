Veliki zaokret: - Britanija danas priznaje Palestinu! Izrael besni, iz Amerike pljušte kritike

Velika Britanija danas će priznati palestinsku državu uprkos pritisku SAD i porodica talaca koje drži Hamas. Britanski premijer Kir Starmer je u julu najavio da će Velika Britanija priznati Palestinu u septembru ako se situacija u Gazi ne poboljša.

BBC izveštava da su Starmer i ministri u britanskoj vladi zaključili da se situacija na terenu pogoršala poslednjih nedelja i da će u nedelju popodne objaviti priznanje Palestine. Zamenik britanskog premijera Dejvid Lami izjavio je danas da je, iako je Velika Britanija najavila da će tokom popodneva priznati palestinsku državnost, rešenje po modelu dve države i dalje "značajno daleko". - Jedina perspektiva za mir u regionu su dve države i zato je britanska vlada,