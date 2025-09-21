Veliki zaokret: - Britanija danas priznaje Palestinu! Izrael besni, iz Amerike pljušte kritike

Blic pre 1 sat
Veliki zaokret: - Britanija danas priznaje Palestinu! Izrael besni, iz Amerike pljušte kritike

Velika Britanija danas će priznati palestinsku državu uprkos pritisku SAD i porodica talaca koje drži Hamas. Britanski premijer Kir Starmer je u julu najavio da će Velika Britanija priznati Palestinu u septembru ako se situacija u Gazi ne poboljša.

BBC izveštava da su Starmer i ministri u britanskoj vladi zaključili da se situacija na terenu pogoršala poslednjih nedelja i da će u nedelju popodne objaviti priznanje Palestine. Zamenik britanskog premijera Dejvid Lami izjavio je danas da je, iako je Velika Britanija najavila da će tokom popodneva priznati palestinsku državnost, rešenje po modelu dve države i dalje "značajno daleko". - Jedina perspektiva za mir u regionu su dve države i zato je britanska vlada,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Velika Britanija sprema se da danas prizna palestinsku državu

Velika Britanija sprema se da danas prizna palestinsku državu

Danas pre 45 minuta
Odluka koju je čekao ceo svet: Britanija priznaje palestincku državu uprkos Trampovim pritiscima

Odluka koju je čekao ceo svet: Britanija priznaje palestincku državu uprkos Trampovim pritiscima

Mondo pre 59 minuta
Istorijski zaokret Velika Britanija danas priznaje Palestinu izazivajući burne reakcije

Istorijski zaokret Velika Britanija danas priznaje Palestinu izazivajući burne reakcije

Dnevnik pre 49 minuta
Velika Britanija se sprema da danas prizna palestinsku državu

Velika Britanija se sprema da danas prizna palestinsku državu

Nedeljnik pre 1 sat
Makron ide na sve ili ništa: "Politiko" otkriva: Sutra sprema veliki udarac, okuplja Zapad protiv Izraela?!

Makron ide na sve ili ništa: "Politiko" otkriva: Sutra sprema veliki udarac, okuplja Zapad protiv Izraela?!

Blic pre 1 sat
Velika Britanija menja politiku: Kir Starmer najavljuje priznanje Palestine

Velika Britanija menja politiku: Kir Starmer najavljuje priznanje Palestine

Serbian News Media pre 1 sat
Velika Britanija sprema se da danas prizna palestinsku državu

Velika Britanija sprema se da danas prizna palestinsku državu

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasVelika BritanijaBBCGaza

Svet, najnovije vesti »

Kafa u SAD poskupela, u Brazilu pojeftinila: Cene hrane i u Meksiku niže zbog Trampovih carina

Kafa u SAD poskupela, u Brazilu pojeftinila: Cene hrane i u Meksiku niže zbog Trampovih carina

N1 Info pre 9 minuta
Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Tramp ponovo pozvao Evropsku uniju da prestane da kupuje naftu od Rusije

Euronews pre 4 minuta
(Video) Baka (70) ugrizla pitbula za vrat: Spasavala svog malog psa od napada, niko od prolaznika joj nije pomogao

(Video) Baka (70) ugrizla pitbula za vrat: Spasavala svog malog psa od napada, niko od prolaznika joj nije pomogao

Blic pre 14 minuta
Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i…

Amerika se oprašta od čarlija kirka! Ogroman broj ljudi došao na sahranu, čekaju Trampa i Vensa! Cveće, američke zastave i Čarlijeve slike na svakom koraku!

Kurir pre 14 minuta
Najduži direktan let na svetu Šangaj - Buenos Ajres: Dobro se spremite za put od 30 sati i paprene cene karata

Najduži direktan let na svetu Šangaj - Buenos Ajres: Dobro se spremite za put od 30 sati i paprene cene karata

Mondo pre 14 minuta