Evropske demokrate: Vučićeva Srbija je parada oružja, ne demokratije

Evropska demokratska partija piše danas o vojnoj paradi u Beogradu, ukazujući na eroziju demokratije u zemlji i pozivajući Evropu da to uvidi što pre radi sopstvene bezbednosti i očuvanja svojih vrednosti.

U današnjoj objavi preko mreže Iks, Evropske demokrate kažu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče organizovao vojnu paradu okružen delegacijama iz Rusije, Kine i arapskog sveta, šaljući jasnu poruku, a to je „investirati u oružje, prikazivati vojnu moć i igrati geopolitku na više frontova“. Evropske demokrate u poruci naslovljenoj „Vučićeva Srbija – parada oružja, ne demokratije“, ukazuju na to da se u međuvremenu narušavaju vladavina prava i osnovne