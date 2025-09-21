Izvučeni prvi dobitnici stana i automobila u novom krugu igre „Uzmi račun i pobedi“

Obavljeno je prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025“.

Stan u naselju „Zemunske kapije“ dobila je Sanja Vujić, a račun je platila u Zemunu. Dva električna „fijata pande“ otišla su u ruke Milijane Kondić i Slobodana Đorđevića. Srećni dobitnik stana od 91 metra kvadratnog u naselju „Zemunske kapije“ Sanja Vujić. Kupovina vredna 400 dinara sa dobitnim računom alfanumeričkog koda AM 993099, obavljena je baš u Zemunu. Izvučen je i prvi dobitnik električnog „fijata pande“. Atletičar Aleksa Kijanović izvukao je prvog