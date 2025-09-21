Izvučeni prvi dobitnici stana i automobila u novom krugu igre „Uzmi račun i pobedi“

Danas pre 5 sati  |  RTS
Izvučeni prvi dobitnici stana i automobila u novom krugu igre „Uzmi račun i pobedi“

Obavljeno je prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025“.

Stan u naselju „Zemunske kapije“ dobila je Sanja Vujić, a račun je platila u Zemunu. Dva električna „fijata pande“ otišla su u ruke Milijane Kondić i Slobodana Đorđevića. Srećni dobitnik stana od 91 metra kvadratnog u naselju „Zemunske kapije“ Sanja Vujić. Kupovina vredna 400 dinara sa dobitnim računom alfanumeričkog koda AM 993099, obavljena je baš u Zemunu. Izvučen je i prvi dobitnik električnog „fijata pande“. Atletičar Aleksa Kijanović izvukao je prvog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sanja je za 91 kvadrat stana u Zemunu dala 400 dinara! Zadremala je pred što će biti izvučena u nagradnoj igri: "Prvo sam…

Sanja je za 91 kvadrat stana u Zemunu dala 400 dinara! Zadremala je pred što će biti izvučena u nagradnoj igri: "Prvo sam pozvala mamu..."

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaFiatFijatZemunUzmi račun i pobedi

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako gazda kaže

Kako gazda kaže

Radar pre 57 minuta
Katastrofa u komšiliku: Opasna bolest se izmakla kontroli, eutanazirano desetine hiljada stoke

Katastrofa u komšiliku: Opasna bolest se izmakla kontroli, eutanazirano desetine hiljada stoke

Telegraf pre 37 minuta
Sanja je za 91 kvadrat stana u Zemunu dala 400 dinara! Zadremala je pred što će biti izvučena u nagradnoj igri: "Prvo sam…

Sanja je za 91 kvadrat stana u Zemunu dala 400 dinara! Zadremala je pred što će biti izvučena u nagradnoj igri: "Prvo sam pozvala mamu..."

Blic pre 1 sat
Novo žarište afričke kuge u Hrvatskoj, moraće da se eutanazira oko 10.000 svinja

Novo žarište afričke kuge u Hrvatskoj, moraće da se eutanazira oko 10.000 svinja

Danas pre 3 sata
Izvučeni prvi dobitnici stana i automobila u novom krugu igre „Uzmi račun i pobedi“

Izvučeni prvi dobitnici stana i automobila u novom krugu igre „Uzmi račun i pobedi“

Danas pre 5 sati