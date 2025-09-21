Sanja je za 91 kvadrat stana u Zemunu dala 400 dinara! Zadremala je pred što će biti izvučena u nagradnoj igri: "Prvo sam pozvala mamu..."

Blic
Dobitnica stana u naselju "Zemunske kapije" u prvom krugu novog ciklusa nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" poručila je za RTS da joj se utisci još nisu slegli i da je srećnu vest prvo javila svojoj majci koja je zaplakala od radosti.

Naime, srećni dobitnik stana od 91 metra kvadratnog u naselju "Zemunske kapije“ je Sanja Vujić. Izuzetno vrednu nagradu omogućila joj je kupovina, obavljena upravo u Zemunu od samo 400 dinara, pošto je izvučen alfanumerički kod računa AM 993099. Srećna dobitnica od ekipe RTS-a saznala je da je postala bogatija za stan u naselju "Zemunske kapije“. Tokom izvlačenja dremala je posle posla. Kaže da nije ni znala da je danas prvo izvlačenje novog kruga nagrade igre
Danas
