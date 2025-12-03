Poslovni forum Srbija - Severna Makedonija u Skoplju

SKOPLJE - Poslovni forum Srbija - Severna Makedonija okupiće danas u Skoplju 300 privrednika iz više od 200 kompanija s ciljem unapređenja postojećih i uspostavljanja novih poslovnih veza, ali i radi definisanja budućih pravaca privredne saradnje dve zemlje.

Susret privrednika iz Srbije i Severne Makedonije predvodiće potpredsednica Vlade i ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović i premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski. Događaj će u hotelu "Aleksandar Palace" okupiti predstavnike institucija i brojne kompanije s namerom da se podstakne saradnja u oblasti trgovine, proizvodnje i investicija, kao i da se stvore nove mogućnosti za poslovno povezivanje. Poslovni forum ogranizuje Privredna komora Srbije u