Crno-beli slavili nad kingsima: Nakon poraza Partizan upisao pobedu u Australiji

Košarkaši Partizana pobedili su u Sidneju ekipu Sidnej Kingsa rezultatom 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24) na turniru "Pavlos Janakopulos" u Australiji.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Džabari Parker sa 24 poena i pet skokova, dok je Šejk Milton dodao 21 poen uz četiri uhvaćene lopte. Karlik Džons je postigao 18 poena uz pet asistencija i četiri skoka, dok je Sterling Braun zabeležio 17 poena, 12 skokova i dve asistencije. Za crno-bele na ovoj utakmici nisu igrali Dvejn Vašington i Dilan Osetkovski. U timu Sidnej Kingsa najbolji je bio Džejlin Galovej sa 20 poena, dok je Kendrik Dejvis dodao 19. Košarkaši