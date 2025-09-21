Vučić: Penzije veće za 12,2 odsto od decembra, minimalna zarada skače na 551 evro

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će penzije u Srbiji od 1. decembra biti povećane za 12,2 odsto, što smatra "predivnom vešću" za najstarije građane. "Od 1. decembra, poštovani građani Srbije, penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake – imaćete penziju uvećanu za 12,2 odsto.

Prošlog decembra smo povećali penzije za 10,9 odsto, što znači da je u odnosu na novembar ukupno kumulativno povećanje 24,4 odsto“, izjavio je Vučić. On je naveo da će prosečna penzija, koja trenutno iznosi 436 evra, biti povećana na 485 evra, a podsetio je i da je 2012. godine prosečna penzija iznosila 204 evra. Vučić je dodao da je udeo penzija u bruto domaćem proizvodu zatvoren na 9,99 odsto, kako bi se zadržao fiskalni balans i ostalo u okvirima dogovorenim sa