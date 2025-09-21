Šta su H-1B vize za SAD od 100.000 dolara, koje najviše pogađaju radnike u IT sektoru, zdravstvu, arhitekte, manekenke…

Predsednik Donald Tramp izdao je proklamaciju kojom bi se uvela godišnja taksa od 100.000 dolara na zahteve za H-1B vize.

Njih kompanije koriste za zapošljavanje kvalifikovanih radnika iz inostranstva. To bi moglo da predstavlja prepreku za američku tehnološku industriju. I da poremeti proces zapošljavanja u firmama kao što su Amazon, Epl i Gugl. Program H-1B viza, ustanovljen Zakonom o imigraciji iz 1990. za vreme bivšeg predsednika Džordža H. V. Buša, omogućava kompanijama sa sedištem u SAD da privremeno zaposle strane radnike na poslovima koji zahtevaju „visoko specijalizovano