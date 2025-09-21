Zvanično od danas! Nova naknada za radne vize za SAD stupa na snagu: Evo za koga ne važe i koliko će koštati

Blic pre 4 sati
Zvanično od danas! Nova naknada za radne vize za SAD stupa na snagu: Evo za koga ne važe i koliko će koštati

Nova godišnja naknada za vize H-1B za Sjedinjene Američke Države od 100.000 dolara stupa danas na snagu, ali neće se odnositi na one koji već imaju validne vize prilikom ponovnog ulaska u tu zemlju, prenosi Aksios.

Izvršna naredba o uvođenju nove naknade za dobijanje H-1B vize, koju je predsednik Donald Tramp potpisao, mogla bi da poremeti globalne operacije indijskih kompanija za tehnološke usluge koje šalju svoje profesionalce u SAD, saopštilo je ranije telo nadležno za IT industriju Indije, Našcom. Bela kuća je objasnila da se naknada neće odnositi na one koji poseduju vize prilikom njihovog ponovnog ulaska u SAD, ili na one koji obnavljaju vize. Nova naknada važiće za
