Potpisaće vansudski sporazum: Micotakis: Grčka i Egipat se dogovorili o budućnosti manastira Sveta Katarina

Blic pre 2 sata
Potpisaće vansudski sporazum: Micotakis: Grčka i Egipat se dogovorili o budućnosti manastira Sveta Katarina

Grčka i Egipat postigli su dogovor o budućnosti manastira Svete Katarine, jednog od najstarijih hrišćanskih mesta bogosluženja na svetu, koji se nalazi na Sinajskom poluostrvu u podnožju egipatske planine Sinaj, izjavio je danas grčki premijer Kirijakos Micotakis.

Micotakis je istakao da taj sporazum garantuje očuvanje karaktera manastira zauvek, kao i zabranu bilo kakve konverzije manastira i drugih verskih mesta, preneo je Rojters. Odnosi između Atine i Kaira pogoršali su se nakon što je egipatski sud u maju presudio da se manastir iz 6. veka nalazi na državnoj zemlji ima pravo samo da koristi zemljište na kojem se nalazi, kao i okolna arheološka i verska nalazišta. Nakon pregovora, dve zemlje su finalizovale vansudski
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Najstariji hrišćanski manastir će biti očuvan: Grčka i Egipat se dogovorili o budućnosti Svete Katarine

Najstariji hrišćanski manastir će biti očuvan: Grčka i Egipat se dogovorili o budućnosti Svete Katarine

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EgipatGrčkaRojtersAtinaSinaj

Svet, najnovije vesti »

Na pomolu veliki preokret! "Vladimire, slušaj, uradiću to": Počinje paklena misija Zelenskog, Tramp upozorio Putina da se…

Na pomolu veliki preokret! "Vladimire, slušaj, uradiću to": Počinje paklena misija Zelenskog, Tramp upozorio Putina da se sprema haos

Blic pre 1 minut
"Nemačka da preuzme vođstvo": Merc: Eu mora odlučnije da koristi svoju moć

"Nemačka da preuzme vođstvo": Merc: Eu mora odlučnije da koristi svoju moć

Blic pre 1 sat
Danijela sa suprugom sređivala dvorište i ostala zapanjena, arheolozi uzbuđeni i iznenađeni: "Kako je uopšte dospeo ovde?!"…

Danijela sa suprugom sređivala dvorište i ostala zapanjena, arheolozi uzbuđeni i iznenađeni: "Kako je uopšte dospeo ovde?!" (foto)

Blic pre 1 sat
Potpisaće vansudski sporazum: Micotakis: Grčka i Egipat se dogovorili o budućnosti manastira Sveta Katarina

Potpisaće vansudski sporazum: Micotakis: Grčka i Egipat se dogovorili o budućnosti manastira Sveta Katarina

Blic pre 2 sata
U napadu ukrajinskih dronova u Zaporožju ubijen novinar agencije RIA, drugi ranjen

U napadu ukrajinskih dronova u Zaporožju ubijen novinar agencije RIA, drugi ranjen

Blic pre 2 sata