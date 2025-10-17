Potpisaće vansudski sporazum: Micotakis: Grčka i Egipat se dogovorili o budućnosti manastira Sveta Katarina

Grčka i Egipat postigli su dogovor o budućnosti manastira Svete Katarine, jednog od najstarijih hrišćanskih mesta bogosluženja na svetu, koji se nalazi na Sinajskom poluostrvu u podnožju egipatske planine Sinaj, izjavio je danas grčki premijer Kirijakos Micotakis.

Micotakis je istakao da taj sporazum garantuje očuvanje karaktera manastira zauvek, kao i zabranu bilo kakve konverzije manastira i drugih verskih mesta, preneo je Rojters. Odnosi između Atine i Kaira pogoršali su se nakon što je egipatski sud u maju presudio da se manastir iz 6. veka nalazi na državnoj zemlji ima pravo samo da koristi zemljište na kojem se nalazi, kao i okolna arheološka i verska nalazišta. Nakon pregovora, dve zemlje su finalizovale vansudski