Prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta verovatno će ponovo biti otvoren u nedelju: Očekuje se oko 600 kamiona dnevno sa humanitarnom pomoći

Prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta "verovatno će ponovo biti otvoren u nedelju", izjavio je ministar spoljnih poslova Gideon Sar. "Prelaz Rafa će verovatno biti otvoren u nedelju.

Vršimo sve neophodne pripreme i sporazume. Nadam se da će biti otvoren, sve je učinjeno da se osigura da može da se otvori", rekao je na marginama sastanka mediteranskih ministara u Napulju. Američkom planom za mir u Gazi obavezali su se da puste humanitarnu pomoć u neometanom obimu, odnosno da se smanje ili uklone prepreke za ulazak namirnica, lekova, medicinske opreme. Očekuje se povećanje broja kamiona sa pomoći do oko 600 kamiona dnevno, zajedno sa većim