Prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta verovatno će ponovo biti otvoren u nedelju: Očekuje se oko 600 kamiona dnevno sa humanitarnom pomoći

Kurir pre 8 minuta  |  Beta
Prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta "verovatno će ponovo biti otvoren u nedelju", izjavio je ministar spoljnih poslova Gideon Sar. "Prelaz Rafa će verovatno biti otvoren u nedelju.

Vršimo sve neophodne pripreme i sporazume. Nadam se da će biti otvoren, sve je učinjeno da se osigura da može da se otvori", rekao je na marginama sastanka mediteranskih ministara u Napulju. Američkom planom za mir u Gazi obavezali su se da puste humanitarnu pomoć u neometanom obimu, odnosno da se smanje ili uklone prepreke za ulazak namirnica, lekova, medicinske opreme. Očekuje se povećanje broja kamiona sa pomoći do oko 600 kamiona dnevno, zajedno sa većim
Danas pre 4 sati
Kurir pre 8 minuta
Politika pre 23 minuta