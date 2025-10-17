Ponovo se otvara prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta

Danas pre 5 sati  |  Beta-AFP
Ponovo se otvara prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta

Prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta „verovatno će ponovo biti otvoren u nedelju“, izjavio je ministar spoljnih poslova Gideon Sar. „Prelaz Rafa će verovatno biti otvoren u nedelju.

Vršimo sve neophodne pripreme i sporazume. Nadam se da će biti otvoren, sve je učinjeno da se osigura da može da se otvori“, rekao je na marginama sastanka mediteranskih ministara u Napulju. Američkom planom za mir u Gazi obavezali su se da puste humanitarnu pomoć u neometanom obimu, odnosno da se smanje ili uklone prepreke za ulazak namirnica, lekova, medicinske opreme. Očekuje se povećanje broja kamiona sa pomoći do oko 600 kamiona dnevno, zajedno sa većim
