Sijarto otkrio detalje razgovora sa Amerikancima

Pravda pre 3 sata
Sijarto otkrio detalje razgovora sa Amerikancima

Oslobođenje ima trajni karakter i odnosi se na neodređeno vreme, istakao je šef mađarske diplomatije.

Sijarto kaže da su Sjedinjene Američke Države trajno oslobodile isporuke ruske nafte i gasa za Mađarsku od sankcija. "Pojedini mediji tvrde da američko izuzeće za Mađarsku u vezi sa sankcijama na naftu i gas važi samo godinu dana. To je lažna vest. Oni koji to pišu nisu bili na pregovorima. Oslobođenje ima trajni karakter i odnosi se na neodređeno vreme", napisao je Sijarto na Iksu. Ranije je mađarski premijer Viktor Orban izjavio da su isporuke energenata iz
