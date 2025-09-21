Angelina Topić u borbi za medalju: Ma, bravo bre! Srpkinja briljira i ide prema medalji!
Kurir pre 15 minuta
Od najnovijeg Hronološki Angelina Topić je preskočila 1.97m iz prvog pokušaja! Ovo je njen najbolji rezultat ove sezon.
Zaista deluje odlično na stazim kao da nije tek drugi put u finalu Svetskog prvenstva. Atletičakre će se sada suočiti sa visinom 1.97m. Sjajno izgleda Angelina Topić! Još jednom je bila uspešna iz prvog pokušaja, a ovaj put je visina 1.93m. Deluje Angelina mirno na stazi i to uliva nadu. Angelina Topić je dobro započela finale i u prvoj seriji je preskočila 1.88m iz prvog pokušaja. Trenutno je u toku predstavljanje finalistkinja u skoku uvis. Angelina je, iako tek