Otriveno: Evo sa kim se Mijatović posvađao na stadionu Partizana - veliki incident u Humskoj!

Partizan je subotu veče poražen od Crvene zvezde rezultatom 2:1, na svom terenu u Humskoj, u okviru 177. večitog derbija.

Potpredsednik FK Partizan Predrag Mijatović, ušao je u otvoreni verbalni sukob sa navijačima, na zapadnoj tribini, odmah ispod centralne lože stadiona u Humskoj. U intervjuu za " Mozzart sport", Mijatović je otkrio sa kim se i zbog čega posvađao nakon poraza u derbiju: - Nikada se ne mogu sukobiti sa navijačima Partizana, kao što su pojedinci napisali. To je apsolutno isključeno. Kakav sukob? U pitanju je mnogo teška reč. Pre bih rekao da smo malo žustrije