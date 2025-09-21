Crno-beli dan na Banjici, vraćaju se dani pobede…

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Dejan Stevović
Crno-beli dan na Banjici, vraćaju se dani pobede…
Pune su bile tribine bazena na Banjici. Roditelji, prijatelji, simpatizeri Partizana pozdravili su sve kategorije kluba na manifestaciji „Crno-beli dan“. Redom, jedan za drugom su izlazili predstavnici svih kategorija sa svojim trenerima i na kraju su pružili lepu sliku masovnosti i budućnosti Partizana. Počinje nova sezona Fantasy Evrolige na Sport klubu! Budi i ti deo uzbudljivog takmičenja, REGISTRUJ EKIPU i bori se za vredne nagrade i put na Fajnal-for. Sve
