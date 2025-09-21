Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine: "Ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike"

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine: "Ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike"
Portugal se time pridružuje Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji koje su danas takođe ozvaničile priznanje nezavisnosti Palestine. "Priznavanje države Palestine je ispunjenje fundamentalne, dosledne i široko prihvaćene politike", rekao je Rangel novinarima u Njujorku, uoči godišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), koje počinje sutra. Rangel je dodao da " Portugal zagovara rešenje o dve države kao jedini put ka pravednom i trajnom miru,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kanada i australija priznale Palestinu: "Nudimo svoje partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti"

Kanada i australija priznale Palestinu: "Nudimo svoje partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti"

Blic pre 21 minuta
I Portugalija priznala Palestinu

I Portugalija priznala Palestinu

RTS pre 46 minuta
Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Radio 021 pre 1 sat
Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Nedeljnik pre 1 sat
Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

Portugal zvanično priznao nezavisnost Palestine

N1 Info pre 1 sat
Portugal priznao nezavisnost Palestine

Portugal priznao nezavisnost Palestine

Serbian News Media pre 1 sat
I ova evropska država zvanično priznala Palestinu: Uputili apel za prekid vatre i humanitarnu pomoć u Gazi

I ova evropska država zvanično priznala Palestinu: Uputili apel za prekid vatre i humanitarnu pomoć u Gazi

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNPalestinaNjujorkKanadaPortugalVelika BritanijaAustralijaNezavisnost

Svet, najnovije vesti »

Rubio govorio o Čarliju Kirku, pa spomenuo Isusa i vaskrsenje: "Bog je uzeo oblik čoveka, svi ćemo ponovo biti zajedno"

Rubio govorio o Čarliju Kirku, pa spomenuo Isusa i vaskrsenje: "Bog je uzeo oblik čoveka, svi ćemo ponovo biti zajedno"

Blic pre 15 minuta
Venecuela: Maduro odbacio optužbe za trgovinu drogom i pozvao Trampa na očuvanje mira

Venecuela: Maduro odbacio optužbe za trgovinu drogom i pozvao Trampa na očuvanje mira

Danas pre 46 minuta
Prvi izbori u Siriji nakon što je zbačen Bašar al Asad: Očekuju se velike promene, jedna stvar zabrinjava

Prvi izbori u Siriji nakon što je zbačen Bašar al Asad: Očekuju se velike promene, jedna stvar zabrinjava

Blic pre 41 minuta
Saudijska Arabija zapretila Izraelu: Opšti haos nakon priznavanja Palestine: "Ako to uradite, posledice će biti ozbiljne"

Saudijska Arabija zapretila Izraelu: Opšti haos nakon priznavanja Palestine: "Ako to uradite, posledice će biti ozbiljne"

Blic pre 31 minuta
(Video) Opšta panika u avionu prepunom putnika: Pred poletanje saznali za Trampovu odluku, pa usledio haos: "Pustite nas…

(Video) Opšta panika u avionu prepunom putnika: Pred poletanje saznali za Trampovu odluku, pa usledio haos: "Pustite nas napolje!"

Blic pre 36 minuta