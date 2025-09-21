Ruska verzija Evrovizije otvorena Putinovim govorom o vrednostima: Pobedu odneo VIjetnamac, a evo na kom mestu je završila Srbija

Vijetnamski pevač Duc Phuc pobedio je na Interviziji, ruskoj verziji Evrovizije, koja je održana u Moskvi u subotu uveče.

Na takmičenju, koje se održalo pred otprilike 11.000 gledalaca u koncertnoj dvorani Live Arena u Moskvi, a prenosila ga je državna televizija Kanal 1, učestvovalo je više od 20 zemalja. Duc Phucova pesma "Phu Dong Thien Vuong" (Nebeski kralj Phu Donga) dobila je 422 boda od međunarodnog žirija sastavljenog od predstavnika zemalja učesnica. Nomadski trio iz Kirgistana osvojio je drugo mesto s 373 boda, a sledi ga Dana al Meer iz Katra s 369 bodova. Za razliku od
