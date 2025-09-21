Srbija 3x3 do 23 godine vicešampion sveta: Orlovi poraženi u finalu od Litvanije

Kurir pre 3 minuta
Srbija 3x3 do 23 godine vicešampion sveta: Orlovi poraženi u finalu od Litvanije

Nacionalni 3x3 tim Srbije do 23 godine ostvario je ogroman uspeh pošto je osvojio drugo mesto na Svetskom prvenstvu u Kini.

Srbija je u finalu poražena od Litvanije rezultatom 19:14. Srbija je otvorila finale 3:0, ali su Litvanci uzvratili serijom 5:0. Najviše problema je zadavao Lelijukas koji je postizao mnogo lakih poena. Jocis je pogodio srećnu dvojku, što je još više olakšalo posao Litvancima. Srbija je uspela da stigne na jedan poen minusa, imala i nekoliko napada da preokrene tok meča. Jocis i Rubinas su u poslednjem minutu pogodili dvojke i tako napravili nedostižnu prednost.
Svetsko prvenstvoLitvanijaKina3x3

