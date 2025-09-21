Nedeljni horoskop: Blizanci u centru pažnje, Strelčevi na "sedmom nebu", a vi?

Nedeljni horoskop od 22. do 28. septembra 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 22. do 28. septembra 2025. godine kaže da ste ove sedmice rasterećeni i slobodniji nego ranije.

Poslovna situacija deluje stabilno, ali vi unosite novu energiju i ideje koje drugi lako prihvataju. U ljubavi bi partner mogao da zatraži da uskladite korak, da budete više posvećeni zajedničkom ritmu. Pred kraj nedelje otvaraju se šanse za nova poznanstva i razgovore koji vam donose inspiraciju i podstiču kreativnost. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota. Kod vas, Bikovi, sve ide mirnijim tokom i ulivate sebi sigurnost iz dana u dan. Postajete stabilniji i