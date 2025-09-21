Peđa Mijatović se oglasio o haosu na derbiju: Pružio sam ruku Zvezdinim čelnicima, zar da ih izbacim iz lože?

Mondo pre 2 sata  |  Mladen Šolak
Peđa Mijatović se oglasio o haosu na derbiju: Pružio sam ruku Zvezdinim čelnicima, zar da ih izbacim iz lože?

Potpredsednik Fudbalskog kluba Partizan ušao je u raspravu sa navijačima crno-belih posle poraza u 177. "večitom derbiju" u Humskoj i objasnio je tu situaciju dan kasnije.

Prema njegovim rečima, nikad ne može doći do njegovog sukoba sa navijačima Partizana, već je u pitanju "žustrija diskusija" oko njegovog poteza posle meča - rukovanja sa čelnicima Zvezde. "Nikada se ne mogu sukobiti sa navijačima Partizana, kao što su pojedinci napisali. To je apsolutno isključeno. Kakav sukob? U pitanju je mnogo teška reč. Pre bih rekao da smo malo žustrije prodiskutovali. Dva, tri navijača ispod lože su mi zamerili što sam posle utakmice ustao i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Novi problem za Partizan pred start sezone: Loše vesti iz crno-belog tabora, maler za malerom!

Novi problem za Partizan pred start sezone: Loše vesti iz crno-belog tabora, maler za malerom!

Kurir pre 46 minuta
Željko Obradović: "Koji je drugi klub pored Partizana dao mlade igrače za reprezentaciju?"

Željko Obradović: "Koji je drugi klub pored Partizana dao mlade igrače za reprezentaciju?"

Telegraf pre 26 minuta
Mijat oseća ''miris trofeja'': ''Nema rasprodaje tima, borićemo se kao lavovi, dajte nam malo vremena!''

Mijat oseća ''miris trofeja'': ''Nema rasprodaje tima, borićemo se kao lavovi, dajte nam malo vremena!''

Sportske.net pre 2 sata
Peđa Mijatović o sukobu sa grobarima: Evo zašto je branio upravu Crvene zvezde!

Peđa Mijatović o sukobu sa grobarima: Evo zašto je branio upravu Crvene zvezde!

Hot sport pre 1 sat
Mijatović govorio o sukobu sa publikom na derbiju: Ne možemo da se pravimo fini ponekad...

Mijatović govorio o sukobu sa publikom na derbiju: Ne možemo da se pravimo fini ponekad...

Euronews pre 1 sat
Otriveno: Evo sa kim se Mijatović posvađao na stadionu Partizana - veliki incident u Humskoj!

Otriveno: Evo sa kim se Mijatović posvađao na stadionu Partizana - veliki incident u Humskoj!

Kurir pre 1 sat
Mijatović o haosu u loži: "Zar da izbacim Zvezdinu upravu da bi bili zadovoljni?"

Mijatović o haosu u loži: "Zar da izbacim Zvezdinu upravu da bi bili zadovoljni?"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizan

Sport, najnovije vesti »

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Danas pre 6 minuta
Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Danas pre 41 minuta
Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Danas pre 1 sat
Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Naslovi.ai pre 11 minuta
"Potopija se" Brzi Brod! "Lule" ga, s "bombu", "pogodija na loše mesto"!

"Potopija se" Brzi Brod! "Lule" ga, s "bombu", "pogodija na loše mesto"!

Plus online pre 6 minuta