Studenti u blokadi i građani u protestnoj vožnji Suboticom

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Studenti u blokadi i građani u protestnoj vožnji Suboticom

Subotički studenti u blokadi i grupa građana održali su danas protestnu vožnju na dva točka, od centra grada do naselja Prozivka.

Kolona Subotičana okupila se u 17 časova kod Sarićevog spomenika u centru grada, odakle su učesnici biciklima krenuli kroz ulicu Đure Đakovića, nastavili Alejom maršala Tita u naselju Radijalac, a zatim se uputili Beogradskim putem do spomenika na Prozivci. Tokom vožnje demonstranti su uzvikivali "pumpaj" i duvali u pištaljke. U parku na Prozivci održano je 16 minuta tišine u znak sećanja na 16 žrtava koje su stradale u rušenju nadstrešnice ispred novosadske
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Subotičani na dva točka: Protestna vožnja u znak solidarnosti sa studentima i žrtvama

Subotičani na dva točka: Protestna vožnja u znak solidarnosti sa studentima i žrtvama

Serbian News Media pre 1 sat
Novosadski zborovi održali protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“

Novosadski zborovi održali protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“

Danas pre 2 sata
Studenti u blokadi i građani u protestnoj vožnji Suboticom

Studenti u blokadi i građani u protestnoj vožnji Suboticom

Novi magazin pre 2 sata
FOTO: Studenti u blokadi i građani održali protestnu vožnju u Subotici

FOTO: Studenti u blokadi i građani održali protestnu vožnju u Subotici

Radio 021 pre 2 sata
BLOG UŽIVO „Želim da u ovoj zgradi budu oni koji su mi ubili dete, želim tu da vidim Aleksandra Vučića“: Govor Dijane Hrke…

BLOG UŽIVO „Želim da u ovoj zgradi budu oni koji su mi ubili dete, želim tu da vidim Aleksandra Vučića“: Govor Dijane Hrke ispred zatvora na Klisi

Nova pre 3 sata
"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Održan protest u Novom Sadu, okupljenima se obratila i Dijana Hrka

"Za Bogdana i sve političke zatvorenike": Održan protest u Novom Sadu, okupljenima se obratila i Dijana Hrka

N1 Info pre 4 sati
FOTO, VIDEO: Održan protest ispred zatvora na Klisi: "Za Bogdana i sve političke zatvorenike u Srbiji"

FOTO, VIDEO: Održan protest ispred zatvora na Klisi: "Za Bogdana i sve političke zatvorenike u Srbiji"

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Subotica

Vojvodina, najnovije vesti »

Subotičani na dva točka: Protestna vožnja u znak solidarnosti sa studentima i žrtvama

Subotičani na dva točka: Protestna vožnja u znak solidarnosti sa studentima i žrtvama

Serbian News Media pre 1 sat
Danas je zvanično poslednji dan leta: Sutra počinje jesen, evo u koliko sati

Danas je zvanično poslednji dan leta: Sutra počinje jesen, evo u koliko sati

Mondo pre 1 sat
Počinje jesen

Počinje jesen

RTK pre 2 sata
"Priroda nema alternativu": Ministarka Pavkov na Fruškoj gori pokrenula nacionalnu ekološku kampanju za mlade

"Priroda nema alternativu": Ministarka Pavkov na Fruškoj gori pokrenula nacionalnu ekološku kampanju za mlade

Euronews pre 2 sata
Novosadski zborovi održali protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“

Novosadski zborovi održali protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“

Danas pre 2 sata