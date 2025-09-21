Studenti u blokadi i građani u protestnoj vožnji Suboticom

Subotički studenti u blokadi i grupa građana održali su danas protestnu vožnju na dva točka, od centra grada do naselja Prozivka.

Kolona Subotičana okupila se u 17 časova kod Sarićevog spomenika u centru grada, odakle su učesnici biciklima krenuli kroz ulicu Đure Đakovića, nastavili Alejom maršala Tita u naselju Radijalac, a zatim se uputili Beogradskim putem do spomenika na Prozivci. Tokom vožnje demonstranti su uzvikivali "pumpaj" i duvali u pištaljke. U parku na Prozivci održano je 16 minuta tišine u znak sećanja na 16 žrtava koje su stradale u rušenju nadstrešnice ispred novosadske