Slobodni i Pobunjeni univerziteti: VJT širi neistine, Dimić nije u bekstvu već u kućnom pritvoru

Nedeljnik pre 13 minuta
Zajednica Slobodnih i Pobunjenih univerziteta zahtevala je danas odgovornost Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu „zbog neistinitog i neodgovornog informisanja javnosti“.

VJT je prethodno saopštilo da je student Dimitrije Dimić u bekstvu, iako se on od 22. avgusta nalazi u kućnom pritvoru pod stalnim elektronskim nadzorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde. Studentske organizacije pozvale na hitno oslobađanje studenata i aktivista „Apelujemo na državne institucije da hitno prestanu sa praksom progona i oslobode sve studente i aktiviste. Mladi ljudi poput Dimitrija Dimića su pokrenuli svenarodni otpor koji je
Nova pre 43 minuta
Novi magazin pre 13 minuta
N1 Info pre 53 minuta
Danas pre 58 minuta
Danas pre 3 minuta
BBC News pre 3 minuta
Radio 021 pre 3 minuta
NIN pre 28 minuta
Nedeljnik pre 13 minuta