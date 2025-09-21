Slobodni i Pobunjeni univerziteti: VJT širi neistine, Dimić nije u bekstvu već u kućnom pritvoru

Zajednica Slobodnih i Pobunjenih univerziteta zahtevala je danas odgovornost Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu „zbog neistinitog i neodgovornog informisanja javnosti“.

VJT je prethodno saopštilo da je student Dimitrije Dimić u bekstvu, iako se on od 22. avgusta nalazi u kućnom pritvoru pod stalnim elektronskim nadzorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde. Studentske organizacije pozvale na hitno oslobađanje studenata i aktivista „Apelujemo na državne institucije da hitno prestanu sa praksom progona i oslobode sve studente i aktiviste. Mladi ljudi poput Dimitrija Dimića su pokrenuli svenarodni otpor koji je