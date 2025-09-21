Tabaković: pojedine banke snizile kamate i ispod donje granice, prepoznat značaj mera

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je da očekuje da zbog smanjenja marži inflacija značajno uspori u septembru i da se oko septembarskog nivoa stabilno kreće do kraja godine, najavljujući i nove pogodnosti za građane, prenosi dnevni list Danas.

Tabaković je ukazala da se Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su marže u trgovini na veliko i malo ograničene, odnosi na oko 35 odsto proizvoda koji ulaze u obračun inflacije, i pritom na skoro celu kategoriju prehrambenih proizvoda. Govoreći o primenjenim merama, ona je istakla da su „u nastojanju da budu što konkurentije na tržištu, ali i da bi podržale mere države, pojedine banke snizile kamatne stope“ i ispod