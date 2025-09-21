Stefanović o paradi: Ni zamenik ministra Francuske ne bi bio tu da nije kupovine rafala

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović za N1 je rekao da je vojna parada "kada je reč o zvanicama - bila jedna neuspela priredba".

On je naglasio da od zvanica nije bilo predstavnika ni jedne značajnije države i vojske. „Zamenik ministra Francuske je bio tu da bi ispratio do kraja poslovni odnos koji imaju vezano za kupovinu rafala, da nije bilo te kupovine rafala, ne bi ni on bio“, kazao je on za N1. Stefanović je naveo da je premijer „sedeo ćušnut u ugao“, što, kako kaže, pokazuje da Vučiću sopstvena vlada i prošireni kabinet ne znače ništa. „To nije bila Snaga jedinstva, nego snaga Vučićeve
