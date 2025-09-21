Borko Stefanović: Vojna parada bila neuspela priredba bez značajnih zvanica

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović danas je rekao da je vojna parada u Beogradu „kada je reč o zvanicama – bila jedna neuspela priredba“, jer, kako je naveo, od zvanica nije bilo predstavnika ni jedne značajnije države i vojske. „Zamenik ministra (odbrane) Francuske je bio tu da bi ispratio do kraja poslovni odnos koji imaju vezano za kupovinu rafala, da nije bilo te kupovine rafala, ne bi ni on bio“, ocenio je Stefanović za N1.