Borko Stefanović: Vojna parada bila neuspela priredba bez značajnih zvanica

Nedeljnik pre 1 sat
Borko Stefanović: Vojna parada bila neuspela priredba bez značajnih zvanica
Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović danas je rekao da je vojna parada u Beogradu „kada je reč o zvanicama – bila jedna neuspela priredba“, jer, kako je naveo, od zvanica nije bilo predstavnika ni jedne značajnije države i vojske. „Zamenik ministra (odbrane) Francuske je bio tu da bi ispratio do kraja poslovni odnos koji imaju vezano za kupovinu rafala, da nije bilo te kupovine rafala, ne bi ni on bio“, ocenio je Stefanović za N1.
Pravda pre 5 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Novi magazin pre 40 minuta
N1 Info pre 2 sata
Danas pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Blic pre 0 minuta
Pravda pre 5 minuta
Beta pre 15 minuta
N1 Info pre 40 minuta
Nedeljnik pre 1 sat