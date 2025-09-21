Kaži da li me ostavi

Naprednjacima je od podrške evropskih konzervativaca često više značio izostanak kritike. Kupovali su ga litijumom, kosovskim pitanjem, otvaranjem tržišta, ali i stabilnošću. Šta kada svega toga ponestane, a problemi se uvećaju

Naizgled pomalo paradoksalno, prethodnih godina se češće govorilo o zamrzavanju evrointegracija Srbije nego o izbacivanju Srpske napredne stranke iz Evropske narodne partije (EPP), organizacije koja okuplja stranke koje stoje desno od centra. I to ponešto govori – izgleda da su manje posledice i po Brisel i po Beograd ako se preti obustavom pristupnih pregovora nego ako se ma i jednom pomene da će se „o budućnosti SNS-a u EPP-u raspravljati tokom narednih dana“,