Neugodni trenutak u Briselu, Fon der Lajen zaustavila Vučića: „Čekaj da se maknemo od kamera…“ (VIDEO)

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, sinoć je u Briselu, prilikom susreta u Evropskoj komisiji sa predsednicom Ursulom fon der Lajen rekao da je „upravo dobio poruku iz Moskve“.

Fon der Lajen mu je na to odgovorila: „U redu, pričekajmo…“. Sve je to snimljeno kamerama i brzo je privuklo pažnju evropskih novinara, uzimajući u obzir kritike Brisela zbog neusklađenosti Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom EU, odnosno neuvođenja sankcija Rusiji. The mic is always hot. Serbia’s president Vucic last night «I got a message from Moscow now…» von der Leyen aware of cameras «Let’s…let’s wait till we are…» pic.twitter.com/YoDuGOF44R — Maria Tadeo