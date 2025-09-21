Finale Svetskog prvenstva u skoku uvis – Angelina Topić u borbi za medalju (RTS 2, 12.00)

RTS pre 1 sat
Finale Svetskog prvenstva u skoku uvis – Angelina Topić u borbi za medalju (RTS 2, 12.00)

Angelina Topić pokušaće u finalu skoka uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju da osvoji prvu medalju za Srbiju. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a od 12.00 časova, a najzanimljivije detalje možete pratiti i na našem portalu.

Reprezentativka Srbije Angelina Topić izborila je plasman u drugo finale ne Svetskim prvenstvima za seniorke. Pre dve godine, na debitantskom nastupu u Budimpešti, bila je sedmoplasirana. Topićeva je lako prošla kroz kvalifikacije i samo tri puta bila na zeletištu u Tokiju. Sve tri visine je preskakala u prvom pokušaju. Nakon početnih 1,83 metra bila je sigurna i na visinama 1,88 i 1,92 metra. Nije bilo potrebe da se skače do visine 1,97, koja je postavljena kao
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tata Dragutin: Verujem u Angelininu moć

Tata Dragutin: Verujem u Angelininu moć

Sportski žurnal pre 0 minuta
Uoči finala – dan 9: Angelina Topić u centru pažnje

Uoči finala – dan 9: Angelina Topić u centru pažnje

Sport klub pre 40 minuta
Srbija se uzda u Angelinu

Srbija se uzda u Angelinu

Sputnik pre 20 minuta
Gde gledati Angelinu Topić u pohodu na medalju na Svetskom prvenstvu u atletici?

Gde gledati Angelinu Topić u pohodu na medalju na Svetskom prvenstvu u atletici?

Nova pre 1 sat
Angelina poslednja srpska nada: Spremna sam za velike visine

Angelina poslednja srpska nada: Spremna sam za velike visine

Sport klub pre 1 sat
Angelina Topić napada medalju na SP, Ukrajinke i Australijanke prete, ali ovu Crnogorku pamtimo po dobrom

Angelina Topić napada medalju na SP, Ukrajinke i Australijanke prete, ali ovu Crnogorku pamtimo po dobrom

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos Angelina Topić u finalu Svetskog prvenstva

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos Angelina Topić u finalu Svetskog prvenstva

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoRTSBudimpeštaTokioTokijoAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Palmer povređen, Mareska na udaru, a krivi - Sančeza?!

Palmer povređen, Mareska na udaru, a krivi - Sančeza?!

Sportske.net pre 20 minuta
Rimski derbi - Loše je na horizontu…

Rimski derbi - Loše je na horizontu…

Sportske.net pre 5 minuta
Grmi Ceca u svlačionici: Evo kako su fudbaleri Zvezde proslavili pobedu u derbiju!

Grmi Ceca u svlačionici: Evo kako su fudbaleri Zvezde proslavili pobedu u derbiju!

Hot sport pre 10 minuta
Sidnej finalna provera: Uigravanje Marinkovića i Karlika prioritet

Sidnej finalna provera: Uigravanje Marinkovića i Karlika prioritet

Sportski žurnal pre 40 minuta
Omladinac u finišu meča slomio otpor gostiju iz Požege

Omladinac u finišu meča slomio otpor gostiju iz Požege

Morava info pre 25 minuta