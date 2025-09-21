Finale Svetskog prvenstva u skoku uvis – Angelina Topić u borbi za medalju (RTS 2, 12.00)

Angelina Topić pokušaće u finalu skoka uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju da osvoji prvu medalju za Srbiju. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a od 12.00 časova, a najzanimljivije detalje možete pratiti i na našem portalu.

Reprezentativka Srbije Angelina Topić izborila je plasman u drugo finale ne Svetskim prvenstvima za seniorke. Pre dve godine, na debitantskom nastupu u Budimpešti, bila je sedmoplasirana. Topićeva je lako prošla kroz kvalifikacije i samo tri puta bila na zeletištu u Tokiju. Sve tri visine je preskakala u prvom pokušaju. Nakon početnih 1,83 metra bila je sigurna i na visinama 1,88 i 1,92 metra. Nije bilo potrebe da se skače do visine 1,97, koja je postavljena kao