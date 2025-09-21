Starović: Ne preti nam neposredna opasnost od spoljne agresije, nema stabilnosti bez adekvatne vojne moći

RTS pre 13 minuta
Starović: Ne preti nam neposredna opasnost od spoljne agresije, nema stabilnosti bez adekvatne vojne moći

Stabilnosti ne može biti bez adekvatne vojne moći i snage, rekao je za RTS ministar Nemanja Starović, dodajući da kapaciteti vojske ne služe da pretimo. Verujem da ćemo biti u mogućnosti da otvorimo klaster 3 do kraja godine, istakao je Starović.

Vojnom paradom "Snaga jedinstva" sa više od 10.000 učesnika, dodelom odlikovanja i sednicom Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske - završeno je obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je za RTS da je teško izdvojiti nešto posebno na jučerašnjoj vojnoj paradi, podvlačeći da je bila spektakularna. "Mogli smo da budemo ispunjeni ponosom gledajući šta Vojska Srbije danas ima,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

“Za čiju slobodu i čast?”: Reporterka Danasa na vojnoj paradi “Snaga jedinstva”

“Za čiju slobodu i čast?”: Reporterka Danasa na vojnoj paradi “Snaga jedinstva”

Danas pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSRepublika SrpskaVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Starović: Ne preti nam neposredna opasnost od spoljne agresije, nema stabilnosti bez adekvatne vojne moći

Starović: Ne preti nam neposredna opasnost od spoljne agresije, nema stabilnosti bez adekvatne vojne moći

RTS pre 13 minuta
Gašić: Nastavljamo sa modernizacijom vojske istim tempom, to je nazaustavljivo

Gašić: Nastavljamo sa modernizacijom vojske istim tempom, to je nazaustavljivo

Danas pre 3 minuta
Gašić: Nastavljamo modernizaciju vojske istim tempom, to je nazaustavljivo

Gašić: Nastavljamo modernizaciju vojske istim tempom, to je nazaustavljivo

Novi magazin pre 2 minuta
Predsednik Vučić predstavlja set ekonomskih mera države Nova podrška građanima

Predsednik Vučić predstavlja set ekonomskih mera države Nova podrška građanima

Dnevnik pre 7 minuta
Dodik: Republika Srpska podržava jaku, stabilnu i uspešnu Srbiju

Dodik: Republika Srpska podržava jaku, stabilnu i uspešnu Srbiju

Euronews pre 13 minuta