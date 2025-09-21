Starović: Ne preti nam neposredna opasnost od spoljne agresije, nema stabilnosti bez adekvatne vojne moći

Stabilnosti ne može biti bez adekvatne vojne moći i snage, rekao je za RTS ministar Nemanja Starović, dodajući da kapaciteti vojske ne služe da pretimo. Verujem da ćemo biti u mogućnosti da otvorimo klaster 3 do kraja godine, istakao je Starović.

Vojnom paradom "Snaga jedinstva" sa više od 10.000 učesnika, dodelom odlikovanja i sednicom Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske - završeno je obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je za RTS da je teško izdvojiti nešto posebno na jučerašnjoj vojnoj paradi, podvlačeći da je bila spektakularna. "Mogli smo da budemo ispunjeni ponosom gledajući šta Vojska Srbije danas ima,