Velika Britanija menja politiku: Kir Starmer najavljuje priznanje Palestine

Britanski premijer Kir Starmer sprema se da objavi britansko priznavanje palestinske države, u saopštenju danas popodne, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Starmer je u julu rekao da će Britanija promeniti svoju poziciju ako Izrael ne ispuni nekoliko uslova, uključujući prihvatanje primirja u Pojasu Gaze i obavezivanje na dugogotrajni mirovni proces što bi dovelo do palestinske države koja koegzistira uz Izrael, dodaje BBC. Izraelsko rukovodstvo isključilo je to od početka rata pokrenutog posle napada palestinskog Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, kada je ubijeno 1.200 ljudi i otet 251 talac. Potez britanskog