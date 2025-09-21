I Lalat se oprostio od Dejana Milovanovića: ''Nikad neću zaboraviti onaj gol kad smo se zajedno radovali''

Ekipa Mladosti iz Lučana večeras je na svom terenu napravila preokret u komšijskom derbiju protiv Javor Matisa i trijumfovala sa 2:1, a odmah posle meča pred kamere Arene sport je izašao trener pobedničkog tima Nenad Lalatović. ''Prvo, hteo bih da izjavim saučešće porodici Milovanović.

Mislim da je srpski fudbal izgubio sjajnog čoveka, bivšeg sjajnog fudbalera, oca dvoje dece. Sa njim sam igrao par godina, bio sam mu kapiten. Nikad neću zaboraviti njegov gol Kjevu kad smo se zajedno radovali. Ostaje velika žal, ne mogu da zamislim kako je njegovoj porodici, nadam se da je naš Dejan sa anđelima gore i ovom prilikom izjavljujem saučešće njegovoj porodici'', rekao je Lalatović, a u prilogu je taj gtol o kom je Lalatović govorio. A kada je u pitanju