Inter strepio, ali ipak slavio: Neroazuri srušili Sasusolo na "Meaci"!

Fudbaleri Intera pobedili su večeras na svom terenu u Milanu Sasuolo 2:1, u utakmici četvrtog kola Serije A.

Inter je poveo u 14. minutu golom Federika Dimarka, a prednost je udvostručio Karlos Avgusto u 81. minutu. Konačan rezultat postavio je Valid Šedira u 84. minutu. Inter je prekinuo niz od dva poraza i posle druge pobede u prvenstvu ima šest bodova na 10. mestu na tabeli. Sasuolo je pretrpeo treći poraz i zauzima 14. mesto na tabeli sa tri boda. Ranije danas Roma je pobedila Lacio 1:0, a Kremoneze i Parma odigrali su nerešeno 0:0. Atalanta je pobedila Torino 3:0, a