Neverovatna suma za novu učesnicu Elite 9: Dušica Đokić prvi put u rijalitiju, a honorar šokirao sve

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/ Informer
Dušica Đokić, nova učesnica rijalitija "Elita 9", prema pisanju domaćih medija, dobila je papreni nedeljni honorar od navodno čak 2.500 evra.

Dušica je poznata sportistkinja - svetska šampionka i vicešampion Evrope u bodibildingu. U rijalitiju je odmah privukla pažnju Marka Janjuševića Janjuša. Za domaće medije oglasio se njen prijatelj i otkrio detalje: - Dušica će napraviti pravi šou u rijalitiju, što je produkcija i osetila, pa su joj ponudili čak 2.500 evra honorara. Ona se pre razgovora dvoumila da li će uopšte i ući u rijaliti, ali kada je čula da će na nedeljnom nivou dobijati ozbiljnu lovu, više
