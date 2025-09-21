"Tek sam na pola puta": Starac umro na stepeništu solitera, oba lifta bila u kvaru

Samo osam stepenika delilo je Bernda K. od njegovog stana na 18. spratu u Berlinu.

Osam stepenika koja su za 75-godišnjeg srčanog bolesnika postala nepremostiva prepreka. Dana 2. septembra 2025, komšinica ga je pronašla mrtvog na stepeništu solitera u Marzahner Promenadi. Navodno je sedeo naslonjen leđima uz zid, s kesom iz prodavnice između nogu, prenosi *Bild*. Tragedija je mogla da se izbegne. Oba lifta u zgradi, kojom upravlja gradska stambena kompanija, bila su van funkcije - jedan još od juna, drugi od 31. avgusta. Za Bernda K. to je