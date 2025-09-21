"Tek sam na pola puta": Starac umro na stepeništu solitera, oba lifta bila u kvaru

Telegraf pre 5 minuta  |  Telegraf.rs/ Fenix
"Tek sam na pola puta": Starac umro na stepeništu solitera, oba lifta bila u kvaru

Samo osam stepenika delilo je Bernda K. od njegovog stana na 18. spratu u Berlinu.

Osam stepenika koja su za 75-godišnjeg srčanog bolesnika postala nepremostiva prepreka. Dana 2. septembra 2025, komšinica ga je pronašla mrtvog na stepeništu solitera u Marzahner Promenadi. Navodno je sedeo naslonjen leđima uz zid, s kesom iz prodavnice između nogu, prenosi *Bild*. Tragedija je mogla da se izbegne. Oba lifta u zgradi, kojom upravlja gradska stambena kompanija, bila su van funkcije - jedan još od juna, drugi od 31. avgusta. Za Bernda K. to je
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Širom Nemačke protesti zbog klimatskih promena: Demonstranti zahtevaju da se postepeno ukine gas kao izvor energije

Širom Nemačke protesti zbog klimatskih promena: Demonstranti zahtevaju da se postepeno ukine gas kao izvor energije

Blic pre 5 sati
Strahovi od rata, migracija i nemira: Kako „dišu“ mladi na jugoistoku Evrope?

Strahovi od rata, migracija i nemira: Kako „dišu“ mladi na jugoistoku Evrope?

Danas pre 10 sati
Pikasova slika koja nije viđena 80 godina ide na aukciju u Parizu

Pikasova slika koja nije viđena 80 godina ide na aukciju u Parizu

Danas pre 10 sati
Otkazani letovi širom Evrope! Drama na aerodromima: Žestok hakerski napad totalno poremetio sistem

Otkazani letovi širom Evrope! Drama na aerodromima: Žestok hakerski napad totalno poremetio sistem

Blic pre 1 dan
Mesi Maksimović ne zaboravlja svoju crvenu zvezdu: Zaigrao u Lajpcigu, ali ostao veran crveno-belima!

Mesi Maksimović ne zaboravlja svoju crvenu zvezdu: Zaigrao u Lajpcigu, ali ostao veran crveno-belima!

Hot sport pre 1 dan
Zbog cyber napada biće poremećen rad nekoliko evropskih aerodroma cijeli vikend

Zbog cyber napada biće poremećen rad nekoliko evropskih aerodroma cijeli vikend

Slobodna Evropa pre 1 dan
Alkaras svratio do Alkatraza

Alkaras svratio do Alkatraza

Sportski žurnal pre 1 dan

Ključne reči

NemačkaBerlin

Najnovije vesti »

Afrička svinjska kuga se pojavila kod farme s 10.000 svinja Oglasilo se hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede: "u zoni zaštite…

Afrička svinjska kuga se pojavila kod farme s 10.000 svinja Oglasilo se hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede: "u zoni zaštite smo..."

Kurir pre 0 minuta
"Tek sam na pola puta": Starac umro na stepeništu solitera, oba lifta bila u kvaru

"Tek sam na pola puta": Starac umro na stepeništu solitera, oba lifta bila u kvaru

Telegraf pre 5 minuta
Mesarović: Savet RS i Srbije simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje

Mesarović: Savet RS i Srbije simbol našeg zajedničkog puta i sveukupne saradnje

Blic pre 30 minuta
Meloni o ubistvu Kirka: Platio je životom za svoje hrabre ideje

Meloni o ubistvu Kirka: Platio je životom za svoje hrabre ideje

Blic pre 55 minuta
Nato je spreman da upotrebi silu ako bude potrebno: Ministar Estonije: "Sposobni smo da branimo vazdušni prostor zajedno sa…

Nato je spreman da upotrebi silu ako bude potrebno: Ministar Estonije: "Sposobni smo da branimo vazdušni prostor zajedno sa našim saveznicima"

Blic pre 15 minuta