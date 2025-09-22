"Svi smo u šoku, znamo da su ih kola pokosila" Prijatelji se opraštaju od nastradale Milene bolnim rečima: "Nije smelo ovako da se završi"

Prijatelji Milene J. (38), majke dva sina, koja je nastradala sinoć u Bogatiću kada je na nju i njeno trogodišnje dete naleteo automobil koji se nakon udesa nije zaustavio, potresnim porukama opraštaju od nje na društvenim mrežama

- Neka ti je laka crna zemlja i anđeli da te čuvaju na novom putu - piše u jednoj poruci koju je objavila prijateljica poginule žene na Fejsbuku uz njenu nasmejanu fotografiju. Još nekoliko Mileninih prijateljica se oprostilo od nje bolnim rečima: "Draga moja drugarice, počivaj u miru! Nije smelo ovako da se završi!", "Miki moja, život nije pravedan, kako je mogao da te odvede...", "Poslednji pozdrav našoj dragoj Mileni, odmori se" - samo su neke od tužnih poruka