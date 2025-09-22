"Svi smo u šoku, znamo da su ih kola pokosila" Prijatelji se opraštaju od nastradale Milene bolnim rečima: "Nije smelo ovako da se završi"

Alo pre 21 minuta
"Svi smo u šoku, znamo da su ih kola pokosila" Prijatelji se opraštaju od nastradale Milene bolnim rečima: "Nije smelo ovako…

Prijatelji Milene J. (38), majke dva sina, koja je nastradala sinoć u Bogatiću kada je na nju i njeno trogodišnje dete naleteo automobil koji se nakon udesa nije zaustavio, potresnim porukama opraštaju od nje na društvenim mrežama

- Neka ti je laka crna zemlja i anđeli da te čuvaju na novom putu - piše u jednoj poruci koju je objavila prijateljica poginule žene na Fejsbuku uz njenu nasmejanu fotografiju. Još nekoliko Mileninih prijateljica se oprostilo od nje bolnim rečima: "Draga moja drugarice, počivaj u miru! Nije smelo ovako da se završi!", "Miki moja, život nije pravedan, kako je mogao da te odvede...", "Poslednji pozdrav našoj dragoj Mileni, odmori se" - samo su neke od tužnih poruka
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Uhapšen vozač koji se sumnjiči da je kolima ubio ženu koja je gurala kolica s detetom

Uhapšen vozač koji se sumnjiči da je kolima ubio ženu koja je gurala kolica s detetom

N1 Info pre 15 minuta
Dečak povređen u Bogatiću prebačen na Institut za majku i dete: Najnovije informacije o stanju mališana, sa majkom ga pokosio…

Dečak povređen u Bogatiću prebačen na Institut za majku i dete: Najnovije informacije o stanju mališana, sa majkom ga pokosio auto

Blic pre 36 minuta
Teška nesreća u Bogatiću – majka poginula dok je gurala kolica, dete povređeno, vozač uhapšen

Teška nesreća u Bogatiću – majka poginula dok je gurala kolica, dete povređeno, vozač uhapšen

Sputnik pre 36 minuta
Dečak (3) kom je poginula majka u Bogatiću prebačen u Beograd na lečenje: Mališan bio bez svesti posle udarca, zadobio teške…

Dečak (3) kom je poginula majka u Bogatiću prebačen u Beograd na lečenje: Mališan bio bez svesti posle udarca, zadobio teške povrede!

Kurir pre 1 minut
Teška nesreća u Bogatiću – majka poginula dok je gurala kolica, dete povređeno, vozač pobegao pa uhapšen

Teška nesreća u Bogatiću – majka poginula dok je gurala kolica, dete povređeno, vozač pobegao pa uhapšen

RTS pre 36 minuta
Uhapšen vozač koji je usmrtio majku s detetom u kolicima i pobegao sa mesta nesreće

Uhapšen vozač koji je usmrtio majku s detetom u kolicima i pobegao sa mesta nesreće

Ozon pre 26 minuta
Uhapšen muškarac osumnjičen da je automobilom usmrtio ženu u Bogatiću

Uhapšen muškarac osumnjičen da je automobilom usmrtio ženu u Bogatiću

Politika pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookFejsbukBogatić

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen vozač koji se sumnjiči da je kolima ubio ženu koja je gurala kolica s detetom

Uhapšen vozač koji se sumnjiči da je kolima ubio ženu koja je gurala kolica s detetom

N1 Info pre 15 minuta
Teška nesreća kod Kragujevca: Tri osobe životno ugrožene

Teška nesreća kod Kragujevca: Tri osobe životno ugrožene

Nova pre 6 minuta
Silovatelj iz crne gore pronađen mrtav u Srbiji: Alija se sumnjičio za zlostavljanje maloletne ćerke: Policija zatekla užasan…

Silovatelj iz crne gore pronađen mrtav u Srbiji: Alija se sumnjičio za zlostavljanje maloletne ćerke: Policija zatekla užasan prizor kod Sjenice

Blic pre 1 minut
Mladić poginuo na licu mesta, troje povređeno: Novi detalji stravične nesreće u Kragujevcu: Sudarili se kamion i automobil…

Mladić poginuo na licu mesta, troje povređeno: Novi detalji stravične nesreće u Kragujevcu: Sudarili se kamion i automobil (video)

Blic pre 31 minuta
Svi su teško povređeni, troje je životno ugroženo: Novi detalji teške nesreće u Kragujevcu

Svi su teško povređeni, troje je životno ugroženo: Novi detalji teške nesreće u Kragujevcu

Blic pre 11 minuta