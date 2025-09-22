Desetine hiljada na komemoraciji Čarliju Kirku: 'On je heroj Amerike'

BBC News pre 8 minuta

Desetine hiljada ljudi odalo je poslednju poštu ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku na sadionu u blizini Finiksa, a predsednik SAD Donald Tramp nazvao ga je „velikim američkim herojem" i „mučenikom".

Tramp je bio glavni govornik na prepunom stadionu u Arizoni, a o Kirku, koji je ubijen 10. septembra na Univerzitetu u Juti, govorili su i njegovi najbliži saradnici, među kojima i američki potpredsednika Džej Di Vens, pohvalivši Kirkovo političko nasleđe.

„Ubijen je jer je živeo hrabro, živeo je smelo, a njegovi argumenti u raspravama bili su briljantni", rekao je Tramp okupljenima na stadionu Stejt Farm u blizini Finiksa.

Kirkova supruga, Erika, održala je emotivni govor, rekavši da je oprostila navodnom ubici njenog muža.

„Moj muž, Čarli, želeo je da spase mlade ljude, baš kao što je to bio onaj koji mu je oduzeo život.

„Opraštam mu jer je to ono što je bi i Hrist uradio. Odgovor na mržnju nije mržnja", rekla je ona.

Desetine hiljada ljudi čekalo je u redu satima ispred stadiona pre događaja, a neki su čak kampovali i prethodne noći kako bi obezbedili mesto.

Mnogi su nosili kape sa natpisom „Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA - što je okosnica Trampove politike) ili odeću u bojama američke zastave.

Unutar stadiona, raspoloženje i atmosfera podsećali su na bučan politički skup ili megacrkvenu službu, uz muziku hrišćanskih bendova koji su podstakli na zajedničko pevanje i molitvu pristunih kojih je bilo najmanje 100.000 ljudi.

Na listi govornika bili su članovi Kirkove organizacije Turning Point USA, čija je glavna pažnja usmerena na konzervativni aktivizam na univerzitetskim kampusima, poznate ličnosti konzervativnog pokreta, zvaničnici Trampove administracije i oni koji su rekli da ih je inspirisao Kirkov rad i desničarski hrišćanski pogled na svet.

Naglasili su potrebu da bude nastavljen Kirkov rad.

Mnogi su, poput Trampa, opisali Kirka kao „mučenika".

Nekoliko govornika je reklo da veruju da će njegova smrt dodatno oživeti konzervativni trenutak u Americi, koja je već u snažnoj poziciji s obzirom na Trampovu kontrolu nad Belom kućom i republikansku kontrolu nad Kongresom.

„Na dan kada je Čarli umro, anđeli su plakali, ali te suze su se pretvorile u vatru u našim srcima“, rekao je Stiven Miler, zamenik šefa kabineta Bele kuće.

„Naši neprijatelji ne mogu da shvate našu snagu"

U jednom trenutku, Ilon Mask, koji se ranije ove godine javno posvađao sa Trampom, sedeo je pored predsednika i njih dvojica su se rukovali i ćaskali.

Kasnije je objavio njihovu zajedničku fotografiju sa natpisom: „Za Čarlija".

„Čarli nije samo pomogao, već je napravio pobedničku razliku, mogu to da vam obeća", rekla je šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls.

„Ne bismo bili ovde bez njega“, rekao je potpredsednik Džej Di Vens okupljenima, koji su klicali i skandiralu „S-A-D, S-A-D".

Vens je bio jedna od nekoliko ključnih ličnosti iz Trampove administracije koje su govorile na bini, a među ostalima su bili državni sekretar Marko Rubio, sekretar za rat Pit Hegset i sekretar za zdravstvo Robert F. Kenedi Mlađi.

'Opraštam mu'

Erika, Kirkova supruga, povremeno je plakala dok je govorila o ubijenom mužu i njihovoj vezi i zavetovala se da će nastaviti njegov rad.

Poslče ubistva Kirka, ona imenovana je za novog izvršnog direktora kompanije Turning Point USA.

„Videla sam ranu koja je okončala njegov život", rekla je.

„Osetila sam sve što bi on očekivao da oseti. Osetila sam šok. Osetila sam užas i nivo bola u srcu za koji nisam ni znala da postoji.

„Proteklih 10 dana posle Čarlijevog ubistva, nije bilo nasilja, nije bilo nereda, nije bilo revolucije.

„Umesto toga, videli smo ono za šta se moj muž uvek molio da će videti u ovoj zemlji - videli smo preporod“, rekla je Kirk okupljenima.

Zatim je rekla da je oprostila navodnom ubici njenog muža, 22-godišnjem Tajleru Robinsonu.

„Tom čoveku, tom mladiću, opraštam mu. Opraštam mu jer je to ono što bi Hrist učinio i to je ono što bi i Čarli uradio“, rekla je Kirk.

Kada je Tramp izašao na binu, zagrlio je Eriku Kirk, posle čega su usledile ovacije.

Više puta je hvalio Čarlija Kirka, a povremeno bi govorio i uobičajenim političkim temama, između ostalog i o kriminalu u američkim gradovima i ismevajući njegovog prethodnika Džozefa Bajdena.

„On je sada mučenik u ime američke slobodu“, rekao je Tramp o Kirku.

„Znam da govorim u ime svih ovde kada kažem da niko od nas nikada neće zaboraviti Čarlija. A neće ga zaboraviti ni istoriji."

Tramp je rekao da se sa Kirkom nije slagao samo u jednoj stvari.

„Nije mrzeo svoje protivnike, želeo je najbolje za njih“, rekao je, izazivajući smeh.

„Tu se ne slažem sa Čarlijem. Mrzim moje protivnike i ne želim ono što je najbolje za njih.“

Tramp je napao i „radikalnu levicu", okrivivši je za nasilje u zemlji.

