Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Hiljade demonstranata i štrajkača izašlo je danas na ulice Italije u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi, a neki su i upali u centralnu železničku stanicu u Milanu. U ovom gradu su tenzije eksalirale kada su desetine demonstranata u crnom, sa palicama u rukama, pokušale da razbiju glavni ulaz u centralnu železničku stanicu, bacajući dimne bombe, boce i kamenice na policiju, koja im je odgovorila biber sprejom i rasterala ih.

U Rimu se ispred glavne železničke stanice okupilo oko 20.000 ljudi da protestuje zbog sve užasnije humanitarne situacije u Gazi.

U Bolonji, policija je vodenim topovima razbila masu demonstranata koja je blokirala autoput.

Italijanski sindikati, koji predstavljaju stotine hiljada ljudi raznih profesija, sazvali su 24-časovni štrajk i u javnom i u privatnom sektoru, što uključujuje javni transport, vozove, škole i luke.

Štrajk je poremetio saobraćaj u zemlji - vozovi u nacionalnom saobraćaju imali su velika kašnjenja, a javni transport u velikim gradovima poput Rima i Milana bio je ograničen.

Sindikati i studentske organizacije osuđuju "inerciju" vlada Italije i Evropske unije.

"Ako ne budemo blokirali ono što Izrael radi, ako ne blokiramo trgovinu, distribuciju oružja i svega ostalog sa Izraelom, ništa nećemo postići", rekao je u Milanu nacionalni sekretar sindikata CUB Volter Montanjoli.

Iako je u Italiji na vlasti konzervativna vlada premijerke Đorđe Meloni, bliske saveznice Izraela u EU, ona je bila prinuđena pod domaćim pritiskom da zauzme oštriji stav u vezi sa ratom jevrejske države u Gazi. Međutim, Italija se nije pridružila Francuskoj i drugim zemljama koje su priznale državu Palestinu ove sedmice na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

(Beta, 22.09.2025)