Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Beta pre 1 sat

Hiljade demonstranata i štrajkača izašlo je danas na ulice Italije u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi, a neki su i upali u centralnu železničku stanicu u Milanu. U ovom gradu su tenzije eksalirale kada su desetine demonstranata u crnom, sa palicama u rukama, pokušale da razbiju glavni ulaz u centralnu železničku stanicu, bacajući dimne bombe, boce i kamenice na policiju, koja im je odgovorila biber sprejom i rasterala ih.

U Rimu se ispred glavne železničke stanice okupilo oko 20.000 ljudi da protestuje zbog sve užasnije humanitarne situacije u Gazi.

U Bolonji, policija je vodenim topovima razbila masu demonstranata koja je blokirala autoput.

Italijanski sindikati, koji predstavljaju stotine hiljada ljudi raznih profesija, sazvali su 24-časovni štrajk i u javnom i u privatnom sektoru, što uključujuje javni transport, vozove, škole i luke.

Štrajk je poremetio saobraćaj u zemlji - vozovi u nacionalnom saobraćaju imali su velika kašnjenja, a javni transport u velikim gradovima poput Rima i Milana bio je ograničen.

Sindikati i studentske organizacije osuđuju "inerciju" vlada Italije i Evropske unije.

"Ako ne budemo blokirali ono što Izrael radi, ako ne blokiramo trgovinu, distribuciju oružja i svega ostalog sa Izraelom, ništa nećemo postići", rekao je u Milanu nacionalni sekretar sindikata CUB Volter Montanjoli.

Iako je u Italiji na vlasti konzervativna vlada premijerke Đorđe Meloni, bliske saveznice Izraela u EU, ona je bila prinuđena pod domaćim pritiskom da zauzme oštriji stav u vezi sa ratom jevrejske države u Gazi. Međutim, Italija se nije pridružila Francuskoj i drugim zemljama koje su priznale državu Palestinu ove sedmice na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

(Beta, 22.09.2025)

Povezane vesti »

Italija u znaku štrajka solidarnosti s Gazom – saobraćaj i škole stali, luke blokirane

Italija u znaku štrajka solidarnosti s Gazom – saobraćaj i škole stali, luke blokirane

RTV Novi Pazar pre 43 minuta
Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Novi magazin pre 1 sat
Haos u Milanu zbog Gaze: Šezdeset policajaca povređeno u sukobu sa demonstrantima na protestu podrške palestinskom narodu

Haos u Milanu zbog Gaze: Šezdeset policajaca povređeno u sukobu sa demonstrantima na protestu podrške palestinskom narodu

Nova pre 2 sata
Generalni štrajk, blokade i stotine hiljada propalestinskih demonstranata na ulicama u Italiji

Generalni štrajk, blokade i stotine hiljada propalestinskih demonstranata na ulicama u Italiji

RTS pre 1 sat
Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Italijani u štrajku u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi

Radio sto plus pre 1 sat
Demolirana železnička stanica u Milanu: Na desetine demonstranata uhapšeno na propalestinskom skupu (VIDEO, FOTO)

Demolirana železnička stanica u Milanu: Na desetine demonstranata uhapšeno na propalestinskom skupu (VIDEO, FOTO)

Euronews pre 1 sat
Milano: desetine propalestinskih demonstranata uhapšene, povređeno 60 policajaca

Milano: desetine propalestinskih demonstranata uhapšene, povređeno 60 policajaca

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ItalijaRimGaza

Politika, najnovije vesti »

Šider: Raste podrška za izbacivanje SNS iz EPP zbog dešavanja u Srbiji

Šider: Raste podrška za izbacivanje SNS iz EPP zbog dešavanja u Srbiji

Danas pre 53 minuta
Grbović (PSG): Srbija mora uhvatiti korak sa zemljama iz regiona koje su nas pretekle na putu ka EU

Grbović (PSG): Srbija mora uhvatiti korak sa zemljama iz regiona koje su nas pretekle na putu ka EU

Danas pre 1 sat
Da li će Vučić raspisati izbore pre 1. novembra?

Da li će Vučić raspisati izbore pre 1. novembra?

Danas pre 2 sata
Vučić će govoriti na zasedanju Generalne skupštine UN

Vučić će govoriti na zasedanju Generalne skupštine UN

Danas pre 3 sata
Zakazana nova Konstitutivna sednica Skupštine Zaječara, iz opozicije tvrde da to nije po zakonu

Zakazana nova Konstitutivna sednica Skupštine Zaječara, iz opozicije tvrde da to nije po zakonu

Danas pre 3 sata